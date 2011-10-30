Искусственная кровь для переливания будет готова через два года

Британские ученые разработали в лабораториях искусственную кровь, по их мнению, необходимы два года испытаний, прежде чем искусственная кровь будет разрешена для переливания человеку и спасет миллионы жизней.

Кровь создается из стволовых клеток, не содержит инфекций (в отличии от донорской крови), и может быть перелита любому человеку вне зависимости от группы крови.

Команда из Эдинбургского и Бристольского университетов произвели миллиарды красных кровяных телец и стволовых клеток костного мозга, однако этого недостаточно для переливания. Требуется скорость воспроизводства крови человеческого эмбриона, чтобы создать достаточное количество материала.