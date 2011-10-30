Американский кардиолог Клайд Янси сформулировал правила долголетия

Кардиолог Клайд Янси уверен, что, соблюдая достаточно простые правила, прожить до 90 лет и более может любой человек. По его мнению, залогом успеха является активный образ жизни, который поможет предотвратить болезни сердца и инсульт.

Второе правило, которое вывел кардиолог, - контроль уровня холестерина, наивысшая допустимая планка которого не должна превышать 5,0. Третье правило - здоровое питание: человеку необходимо ежедневно употреблять в пищу клетчатку, злаки, а так же свежие фрукты и овощи.

Четвертый шаг на пути к долголетию - контроль кровяного давления, которое необходимо проверять регулярно всем людям, возраст которых превышает 45 лет.

Далее кардиолог рекомендует контролировать вес, контролировать уровень сахара в крови и отказаться от курения.