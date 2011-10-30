Клубника - закуска лучше, чем соленые огурцы

Ученые выяснили, что клубника уменьшает вред на слизистую оболочку желудка, который может нанести алкоголь. Международная группа исследователей из Италии, Сербии и Испании провела опыты на лабораторных крысах.

Животным давали этанол (этиловый спирт) и оценивали состояние слизистой оболочки их желудка. Оказалось, у тех крыс, которые ели клубнику на протяжении десяти дней до приема алкоголя, повреждения слизистой были значительно меньше. Ученые объяснили, что положительные эффекты клубники связаны не только с антиоксидантными свойствами ягоды и высоким содержанием в ней фенольных веществ. Как сообщает cnews.ru, оценка активности обладающих антиоксидантными свойствами ферментов организма показала, что употребление клубничного экстракта оказывало выраженное стимулирующее действие на собственную защитную систему слизистой оболочки.