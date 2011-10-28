Ученые: Средиземноморская диета помогает не только похудеть

Женщины, которые регулярно утребляют продукты средиземноморья не задаются вопросом как похудеть и как забеременеть, подтверждает исследование, проведенное в Испании, пишет сайт Медвести.

Ученые установили, что среди женщин средиземноморья реже встречаются проблемы бесплодия и это диетологи связывают с диетой богатой фруктами, овощами и рыбой.

Выводы исследования опираются на анкетирование более чем 2 000 женщинами фертильного возраста, с помощью которого ученые определяли тип питания (средиземноморский или западный), а потом сопоставили с историй болезни.

Под западным типом питания исследователи подразумевали рацион питания из красного мяса, фаст-фуд, обезжиренные молочные продукты, картофель фри и другое не совсем полезное для здоровья.

Старший исследователь, доктор Стефани Толедо, отметила, что средиземноморский рацион питания полезен не только для овуляции, но, как было известно ранее, помогает снизить риски ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.