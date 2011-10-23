Ученые создали прибор, позволяющий диагностировать онкологию на ранних стадиях

Ученые под руководством Марии Кондрашовой создали прибор, позволяющий диагностировать патологические состояния организма человека уже на ранних стадиях. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, для постановки диагноза устройству необходима всего лишь одна капля крови.

"Устройство, созданное российскими биофизиками, позволяет выявить гипертонию, метаболический синдром, онкологию, стресс и другие опасные заболевания задолго до проявления клинических симптомов", - сообщает пресс-служба.

Мария Кондрашова занимает должность главного научного сотрудника лаборатории энергетики биосистем ИТЭБ РАН. Работа прибора осуществляется благодаря анализу активности ключевого фермента энергообеспечения – сукцинатдегидрогеназы.