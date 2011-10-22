Ученые подтвердили, что мобильные телефоны не приводят к раку головного мозга

Датские ученые подтвердили, что мобильные телефоны не увеличивают риск заболевания раком головного мозга. В опубликованной в Британском медицинском журнале статье говорится, что исследователи из Института эпидемиологии рака в Копенгагене изучили данные 358 тысяч людей старше 18 лет, которые пользуются сотовыми телефонами.

Они попытались выявить связь между длительным (13 лет и более) использованием мобильников и раковыми заболеваниями центральной нервной системы.

Ученые сравнили темпы развития опухоли мозга у них и у тех, кто не пользовался мобильными телефонами в период с 1990-го по 2007 год. По данным результатов исследования, показатели заболеваемости примерно одинаковые у тех, кто пользуется мобильной связью, и у тех, у кого нет сотовых. Тем не менее, некоторые британские эксперты подвергли это исследование критике.