ВОЗ: эпидемия ожирения в мире грозит перерасти в пандемию

Эксперты из ВОЗ в панике, по их оценкам количество страдающих ожирением людей на планете увеличилось в два раза, по сравнению с показателями 1980 года. А через 4 года их количество достигнет 2,3 миллиарда человек.

- Несомненно, надо искать способы, чтобы прокормить 7 миллиардов человек, однако это не повод кормить людей нездоровой пищей, - говорит Маргарет Чань из ВОЗ.



Кроме того Чань раскритиковала многие компании которые занимаются обогащением за счет здоровья людей и призвала руководителей стран мира использовать все средства, чтобы остановить стихийное ожирение.



Основной причиной развития ожирения эксперты ВОЗ, как и диетологи, считают чрезмерное употребление фаст-фуда.

Причем называются не только излюбленные блюда толстяков, такие как картофель-фри, гамбургеры и куриные ножки во фритюре, но и всевозможные полуфабрикаты – пельмени, котлеты и вермишель, которые можно отыскать в холодильнике каждой хозяйки.



Кстати, некоторые страны мира воспринимают проблему ожирения как свою собственную. Например, в Дании был введен "налог на жир", то есть на те продукты, которые содержат жир в количестве выше нормы. В Венгрии действует налог на чипсы. За рационом питания детсадовцев и школьников в Латвии следят диетологи. Канадские и Румынские кафе, которые подают посетителям вредную для здоровья пищу, были обложены дополнительным налогом.

А вот в США, где ожирение достигло небывалых высот, в крупнейших сетях фаст-фуда были внесены изменения в составе блюд, которые предназначаются для подростков и детей.