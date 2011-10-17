В 40% случаев причиной развития рака являются вирусы, значит, его можно излечить

Вирусы способны вызвать раковые заболевания, считает научная группа, включающая ведущих специалистов из Израиля и Германии. Согласно докладу учёных, до 40% от общего количества заболеваний раком приходится на вирусы.

На сегодняшний день выявлено до 200 видов рака. "Мы пока точно не знаем вирусный механизм происхождения раковых заболеваний, но я уверен, что в ближайшие несколько десятилетий эти вирусы будут обнаружены", - заявил профессор израильского Бар-Иланского университета Ронит Сарид.

Согласно проведенным исследованиям, ряд вызывающих рак вирусов могут передаваться людям от птиц и грызунов.

Обычно, попадая в организм человека, такие вирусы впадают в спячку. Но в определенный момент они неожиданно активизируются, вызывая тяжелые заболевания.

Недавно ученые выяснили, что обычно дремлющий цитомегаловирус, заражающий до 75 %населения в мире, просыпается, когда он выявляет раковые клетки. Тогда он начинает ускорять их рост. Считается, данный вирус стоит за раком мозга, груди, простаты.

Пролечив вирус противовирусными средствами и противовоспалительными обезболивающими, можно сократить скорость роста опухолей до 72%, считают сотрудники Каролинского института, сообщает BBC.