Прививка от гриппа теряет популярность

Каждый год в преддверии эпидемии гриппа мы вынуждены задумываться о том, как защитить себя от болезни – провести вакцинацию, начать приём противовирусных препаратов или же предпочесть народные средства.



Согласно результатам исследования портала Superjob.ru, на сегодняшний день в том, что вакцинироваться от гриппа обязательно нужно, уверены 26% наших сограждан. В 2008 году таких было 37%. «Делаю ежегодно с 1995 года и собираюсь делать впредь»; «Нужно делать прививку не только от гриппа, но и от энцефалита и многих других заразных болезней», - комментируют респонденты. Отметим, что среди сторонников вакцинации преобладают молодые люди до 24 лет .



Прививка от гриппа не нужна, поскольку она не даёт надёжных гарантий, кроме того, на некоторых людей вакцинация оказывает обратный эффект и после прививки они заболевают. Такие доводы в пользу отказа от вакцинации приводят 54% участников опроса. Чаще против прививки от гриппа высказываются женщины.



Не могут с точностью ответить, нужно ли делать ежегодную прививку от гриппа, 20% участников опроса: «Скорее да, чем нет. Всё индивидуально».



Как же защищают своих сотрудников от гриппа российские работодатели? Оказалось, что дать отпор болезни в этом году готовится значительная часть отечественных компаний. Самый популярный метод предотвращения эпидемии в рабочем коллективе – вакцинация, которую проводит треть организаций (33%). Год назад вакцинация была популярнее – её проводили 37% организаций.



Ещё 5% работодателей заботливо отправляют больных сотрудников домой лечиться, по 4% компаний предоставляют работникам бесплатные витамины, БАДы или средства народной медицины: «Аскорбинку раздаём»; «Покупаем лимоны, и каждый в течение дня пьёт чай с лимоном. Витамин С очень хорошо помогает бороться с гриппом». Есть и такие, кто говорит: «Мы едим чеснок!»



В некоторых организациях сотрудникам раздают маски, повязки или проводят беседы о здоровом образе жизни, выдают противовирусные препараты, проводят санитарную обработку, проветривают помещения, организовывают медосмотры или занятия спортом.

Не предпринимают никаких мер по борьбе с эпидемией гриппа 37% российских компаний: «Даже наоборот. Директор никому не позволяет болеть, требует присутствия всех в любой день в любом состоянии»; «Никакие. Мы гриппа не боимся!»