Любовь к кофе может привести к наркотической зависимости
12 октября 2011, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
У молодые людей, предпочитающих всем напиткам кофе, может возникнуть в будущем наркотическая зависимость. Исследователи установили, что люди, положительно реагирующие на кофеин как в кофе, так и в энергетических напитках, нередко получали удовольствие от амфетаминов и кокаина.
Исследование провели и такой вывод сделали эксперты группыы профессора Стэйси Сигмон из Университета Вермонта, сообщае MEDdaily.
"АН" сообщали со ссылкой на специалистов из Гарвардского университета, что регулярное употребление кофе снижает риск развития депрессии и спасает от инсульта.