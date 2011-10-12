Любовь к кофе может привести к наркотической зависимости

У молодые людей, предпочитающих всем напиткам кофе, может возникнуть в будущем наркотическая зависимость. Исследователи установили, что люди, положительно реагирующие на кофеин как в кофе, так и в энергетических напитках, нередко получали удовольствие от амфетаминов и кокаина.

Исследование провели и такой вывод сделали эксперты группыы профессора Стэйси Сигмон из Университета Вермонта, сообщае MEDdaily.



"АН" сообщали со ссылкой на специалистов из Гарвардского университета, что регулярное употребление кофе снижает риск развития депрессии и спасает от инсульта.