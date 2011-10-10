Яблоки негативно влияют на зубную эмаль

Яблоки, которые принято считать одним из самых полезных фруктов, оказывают негативное влияние на зубную эмаль. По данным экспертов, вред, наносимый яблоками зубам, примерно в четыре раза выше вреда, наносимого сладкими газированными напитками.



Руководитель отделения ортопедической стоматологии в Стоматологическом институте Королевского колледжа Лондона профессор Дэвид Бартлетт подвел итоги исследования: на зубы влияет даже не то, что люди едят, а то, как они упортребляют пищу.

В исследовании с целью изучения связи рациона человека и износа их эмали и дентина принимали участие более 1000 человек в возрасте 18-30 лет, пишет The Daily Mail . По данным исследования. когда человек медленно ест яблоко, высокий уровень кислоты успевает навредить зубам. Ученые выяснили: любители яблок в 3,7 раза больше рисковали заработать повреждение эмали рядом с верхушкой зуба. Ученые подсчитали, что в некоторых сортах яблок содержатся четыре чайные ложки сахара, что приводит у повышению уровня кислотности во рту человека. Стоматологи рекомендуют есть яблоки с кусочком сыра: кальций нейтрализует кислоту.