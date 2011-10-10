В Туве у детей зарегистрирована вспышка желтухи

В Туве у детей в Дзун-Хемчикском районе зафиксирован случай массового заболевания гепатитом А (желтухой). С начала сентября здесь заболели 15 детей. Гепатит А зарегистрирован в селах Хорум-Даг, Шеми, Теве-Хая и городе Чадане.



Роспотребнадзор проверил санитарное состояние школ, где учились заболевшие дети. Были вынесены предписания об устранении нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости. С начала года Дзун-Хемчикский район получил 2,35 тысячи вакцин против гепатита А на общую сумму 1,175 миллиона рублей, в том числе 1,35 тысячи доз - в сентябре. Медики вакцинировали здесь 1,721 тысячи детей - 98,7% от числа контактных ребят.