Учёные составили три правила дамам, как защитить фигуру от лишних килограммов

Как закрепить успех снижения веса на длительное время, составили три правила американские ученые из штата Джорджия. Соблюдение правил поможет всем представительницам прекрасного пола защитить свою фигуру от лишних килограммов.

Специалисты советуют, во-первых, быть активными. Дама стоит выбирать наиболее приятные для себя занятия: танцы, ходьба, езда на велосипеде или занятия спортом. Во-вторых, диетологи считают обязательное ведение пищевого журнала. В нем женщина, добившаяся для себя идеального веса, отслеживает количество съеденных калорий и углеводов. Национальный реестр контроля веса на примере более 3000 участниц эксперимента показал, что ведение журнала помогло им сохранить вес в течение пяти лет. Согласно исследования диетологов, пищевой дневник - отличное средство и для похудения: дамы, которые вели журнал во время диеты, потеряли в два раза больше веса, чем женщины, которые этого не делали, сообщает портал raut.ru.



И третье правило: иногда все-таки нужно есть продукты, которые действительно нравятся, не обращая внимания на их калорийность. Если дама категорически отказывает себе в маленьком удовольствии или, наоборот, винит себя за несдержанность, то чувство вины или лишения в итоге приведет к срыву. Но побаловать себя можно в умеренном количестве