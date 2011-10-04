Собянин - москвичам: триллион на здоровье!

В Москве во вторник в ходе заседания правительства города принята государственная программа "Столичное здравоохранение" на 2012-2016 годы, в соответствии с которой из городского бюджета будет затрачено 1,16 трлн рублей.

Целью программы, , по словам мэра Москвы Сергея Собянина, является улучшение здоровья детей, охрана здоровья работающих граждан, повышение качества жизни пожилых людей, инвалидов, снижение показателей смертности от сердечнососудистых и онкологических заболеваний, дорожных травм и других распространенных заболеваний.

Как сообщил, представляя документ, глава департамента здравоохранения Москвы Леонид Печатников, в результате выполнения программы продолжительности жизни москвичей вырастет до 76,5 года, а смертность снизится до 9,6 человека на 1 тыс. населения.