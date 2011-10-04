ВОЗ признала любовь болезнью

Всемирная организация здравоохранения признала любовь болезнью. Великое чувство отнесли к психическим отклонениям, к пункту «Расстройство привычек и влечений», международный шифр болезни - F 63.9.

Согласно определению ВОЗ, любовь оказалась в одном разряде с такими заболеваниями как алкоголизм, игромания, токсикомания, клептомания.

Ученые организации сравнили любовь с обсессивно-компульсивным расстройством. По тому, как человек любит, можно судить о состоянии его психического здоровья. Известный российский врач-психиатр Михаил Виноградов пояснил, что есть любовь, которая охватывает человека до фанатизма. В таком состоянии он действительно может считаться помешанным, пишет газета Metro. Молодой доктор-психиатр Павел Боровиков предположил, что это «подстава». По его словам, врачи в России работают по международной классификации болезней, в ней такого шифра нет. Но он отмеил, что в реестре психических расстройств присутствует понятие «любовный бред», при котором человек внушает себе, что он безумно влюблен в кого-то или во что-то.

Ученые медицинского факультета Национального автономного университета Мексики, разделяющие мнение, что любовь - болезнь - считают, что это чувство может длиться не более 4 лет из-за физиологии.



