Ученые: Смущение является признаком надежности и щедрости человека

Американские психологи пришли к интересному выводу: смущение для человека – это признак его надежности, щедрости и склонности к моногамии. К такому выводу пришли сотрудники Университета Беркли, Калифорния, под руководством Мэтью Файнберга.

Ученые измеряли уровень переживаемого смущения 60-ти испытуемых. Затем участникам было предложено упражнение на самоотверженность, и лучшие результаты показали те из них, которые в предыдущем испытании смущались больше других.

Способность смущаться, уверены американские психологи, является неоспоримым признаком высоких моральных качеств, и потому бороться с этим свойством не следует.

При этом ученые отмечают, что речь не идет о тяжелом чувстве стыда или же повышенном социальном беспокойстве, что является признаком душевного расстройства.