Экстази поставят на службу здравоохранения

В Британии профессор Дэвид Натт и доктор Бен Сесса планирует повторить опыт американских ученых, которые с помощью активного компонента экстази излечили от долговременных последствий жертв посттравматического стресса.

В ходе эксперимента в США было установлено, что 10 из 12 пациентов - ветераны "горячих точек" и жертвы сексуального насилия, которые получали препарат и проходили сеансы психотерапии, сообщили о значительных улучшениях психического здоровья.

Британские врачи впервые проведут клинические испытания экстази для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). По их мнению, "клубный" наркотик может помочь жертвам жесткого обращения, изнасилований и психических травм, полученных на войне, пишет The Telegraph.

Ранее ученые из Бирмингемского университета заявили, что экстази можно использовать для лечения рака крови. По их словам, модифицированная форма "клубного" наркотика помогает в борьбе с лейкемией, лимфомой и миеломой.

По словам Дэвида Натта, многие препараты обладают хорошим терапевтическим потенциалом, однако больные не могут их применять в связи с законом о наркотиках. В 2009г. он был уволен с поста председателя Совета по борьбе со злоупотреблением наркотиков, так как подверг критике решение реклассифицировать каннабис из класса С в класс В, а также заявил, что алкоголь и сигареты представляют большую опасность для людей, чем экстази, напоминает RBK.