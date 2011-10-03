"Аспирин провоцирует потерю зрения", - заявили нидерландские ученые

Ученые из Нидерландского института нейронаук и Академического медцентра в Амстердаме в понедельник опубликовали результаты исследований, в которых утверждается, что регулярное употребление аспирина опасно для зрения.

У пожилых людй, ежедневно принимающих аспирин для предотвращения болезней сердца, риск возрастной потери зрения в два раза больше, чем у тех, кто никогда не принимал этот обезболивающий препарат.

Исследователи под руководством доктора Паулюса де Лонга собрали информацию об образе жизни и состоянии здоровья 4700 человек в возрасте 65 лет и старше из Норвегии, Эстонии, Британии, Франции, Италии, Греции и Испании. Из 839 человек, ежедневно принимавших аспирин, у 36 была выявлена тяжелая форма заболевания глаз - "влажная" макулярная дегенерация, передает RBK.

По словам ученых, аспирин считается одним из эффективных профилактических средств против болезней сердца, однако существует вероятность того, что он может привести к развитию возрастной макулярной дегенерации.