В мире сегодня отмечается День Контрацепции

День контрацепции отмечается в понедельник во всем мире. Этот день был учрежден по инициативе организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья, и его цель – привлечь внимание к планированию деторождения.

В мире существует огромная потребность в просвещении молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет в области предотвращения нежелательной беременности. Важно предоставить им необходимую информацию именно в этот возрастной период, поскольку их сексуальное и репродуктивное поведение может наложить отпечаток на всю последующую жизнь, сообщает Росбалт.

По всему миру проходят различные акции, посвященные осознанному родительству и профилактике нежелательных беременностей, образовательные акции в учебных заведениях, благотворительные концерты, открытие тематических порталов.