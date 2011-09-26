Роспотребнадзор призывает усилить борьбу с бешенством

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости бешенством среди животный ухудшается в России. По данным Всемирной организации здравоохранения, бешенство занимает десятое место среди причин смерти людей от инфекций.

Роспотребнадзор назвал бешенство одним из важнейших вопросов, как здравоохранения, так и ветеринарии. Бешенство характеризуется абсолютной летальностью, то есть от него умирают в 100% случаев. Эта болезнь распространена повсеместно, частота заражения человека имеет прямую связь с заболеваниями среди животных и уровнем социально-экономического развития государства и оказания антирабической помощи населению.

28 сентября будет отмечаться Всемирный день борьбы с бешенством, в обращении, посвященном этому дню Роспотребнадзор призвал усилить контроль за заболеваемостью среди животных в России, сообщает Интерфакс.