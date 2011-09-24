Медики: и снова о вреде курения

Ученые в очередной раз доказали, что курение разрушает человеческий организм. Объектом исследования медиков из английского Университета Нортумбрии стал мозг и его изменения под воздействием табака.

В эксперименте приняли участие курильщики и бросившие курить, а также те, кто не курил никогда. Исследовались способности людей к запоминанию и воспроизведению информации. Оказалось, что завязавшие демонстрируют гораздо лучшие результаты. Лучшими стали те, кто никогда не страдал вредной привычкой. Исследования показали улучшение когнитивных функций при отказе от курения, а также ретроспективной памяти (способности планировать действия, помнить, что надо сделать в будущем), сообщает портал Новости медицины.