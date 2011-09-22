В России начинается кампания вакцинации против гриппа

Роспотребнадзор объявил в России кампанию вакцинации против гриппа в преддверии эпидемического сезона, в рамках проекта "Здоровье" планируется привить 32 млн человек.



В сообщении ведомства говорится: "Отечественными вакцинами "Гриппол плюс" и "Гриппол" в рамках национального приоритетного проекта "Здоровье" планируется привить свыше 32 млн человек из групп риска. В состав вакцин входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной Организацией Здравоохранения на эпидсезон 2011-2012 годов".



К группам риска относятся "дети дошкольного и школьного возраста, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и других), а также лица старше 60 лет", - сообщает Роспортебнадзор.



Первыми вакцинацию пройдут сотрудники центрального аппарата Роспотребнадзора. А завершить кампанию вакцинации планируется к ноябрю.