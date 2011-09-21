Интернет-больничный грозит уголовным преследованием

После введения новых больничных бланков, интернет запестрил предложениями "быстро и без очередей" оформить листки нетрудоспособности. Недельный больничный стоит от 1500 до 2500 рублей.



В Фонде социального страхования России (ФСС) предупреждают, что подлинных документов в интернете нет. Корреспондент агентства РИА Новости провел личный эксперимент, воспользовавшись услугами интернет-продавцов. Сомнительная услуга обошлась ему в 2400 рублей. Заказ доставили в закрытом конверте. Специалисту ФСС хватило беглого осмотра, чтобы определить подделку. На липовом больничном были не те водяные знаки и цвет. Он также был неправильно заполнен. А в регистратуре поликлиники, которая якобы выдала документ, заявили, что указанная в нем врач у них не работает.

За предъявление фальшивого больничного работнику грозит уголовное преследование по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград", - предостерегает www.newsmsk.com. Она предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста на срок до трех месяцев.

Врачи столичных поликлиник тем временем ожидают огромных очередей, вызванных не только сезонным всплеском простудных заболеваний, но и трудностями с заполнением бланков. Заполнение нового образца из-за ряда особенностей требует около 25 минут. Неудивительно, что интернет-продажа липовых бланков процветают.

Ситуацию усугубляет волна возвратов больничных, которые, как оказалось, были заполнены неправильно, несмотря на все предосторожности медиков. Между тем, Фонд социального страхования и Минздравсоцразвития обещают подготовить к эпидсезону компьютерную программу, которая облегчит заполнение бланков. Вероятно, наступление сезонного обострения для чиновников наступает в свои сроки.



