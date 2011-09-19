В России вакцинация населения против гриппа пройдет в сентябре-октябре

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко сообщил, что вакцинация населения против гриппа пройдет в сентябре-октябре и завершится к ноябрю.



По его словам, в России уже начался рост числа простудных заболеваний, традиционных для холодного времени года, "небольшой подъем идет во всех когортах населения. В подавляющем большинстве случаев идет рост заболеваемости ОРЗ", - сказал он. В этом году сезонные прививки против гриппа сделают 32,1 млн человек - 20,1 млн взрослым и 12 млн детей.



Глава Роспотребнадзора также сообщил, что в 22 российских региона поставлено более 5 млн доз сезонной вакцины против гриппа для взрослых, "в полном объеме вакцина для взрослых поступила в 19 субъектов РФ. В 11 субъектах РФ начата иммунизация. Привито уже более 245 тыс. взрослых". Кроме того, в три субъекта РФ поступила детская вакцина против гриппа.



Геннадий Онищенко сообщил, что в этом году прививки против гриппа будут делать не только за государственные средства, но и за счет внебюджетных источников, передает Интерфакс.