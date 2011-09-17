Диетическая еда не улучшает настроения, предупреждают итальянский ученый

Шоколад, икра, молоко, сыр, мясо птицы, свинина и говядина, орехи – все эти антидиетические продукты позволяют подавить раздражение и гнев, утверждает итальянский ученый Лука Пассамонти из университета Катандзаро.

Ему удалось научно доказать, что залог хорошего настроения кроется в еде, содержащей аминокислоту триптофан. А это продукты, как правило, антидиетические. Тем не менее, Пассамонти настаивает, что каждый человек должен употреблять ежедневно не менее 350 грамм веселящих продуктов. Это помогает избегать стрессов, снижает агрессивность, позволяет контролировать гнев и негативные эмоции.

Более того, ученый убежден, что "триптофановой диетой" можно лечить психологические заболевания, такие как депрессия, например, склонность к суициду. Следует добавить, что Пассамонти не сомневается: худые люди более злые из-за недостатка триптофана.