Сексологи: еще раз о вреде курения

Ученые в очередной раз подтвердили, что отказ от курения может заметно улучшить качество жизни во всех сферах, в том и числе и в сексуальной.

Эксперты Техасского университета в Остине, США, протестировали группу мужчин-добровольцев. Все они были заядлыми курильщиками, но при этом утверждали, что никаких проблем с потенцией у них нет, и не бывало. Мужчины на целых восемь недель отказались от курения. Отказ сопровождался периодическим просмотром эротических фильмов, во время которого медики фиксировали реакцию испытуемых на происходящее на экране. Лабораторные исследования подтвердили существенное улучшение мужских способностей добровольцев, пишет портал Likar.info.