Плохое настроение разрушает здоровье сильнее, чем простудные заболевания

Плохое настроение разрушает здоровье человека сильнее, чем простуда и грипп. Пришла осень в России. В центральной части страны льют дожди и у многих людей, несмотря на то, что у природы нет плохой погоды, наблюдается депрессия.

Ученые выявили, что депрессия напрямую влияет на возникновение некоторых заболеваний. Австрийские психологи провели исследование под руководством Герхарда Шорта. В тестировании принимали участие сотрудники одной из компаний, где во время работы на протяжении всего дня они находятся в офисе друг рядом с другом. Большинство участников исследования сказали, что один сотрудник с плохим настроением способен заставить грустить окружающих его коллег, причем настроение у многих членов коллектива портится менее чем за 20 минут. Психологи объяснили это тем, что человек "не в духе" распространяет вокруг себя биоволны особой частоты.

Особенно разрушительным образом это влияет на здоровье тех людей, кто от природы страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и язвой желудка.