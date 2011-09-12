Четверть россиян хотела бы изменить свою внешность

Воспользоваться услугами пластических хирургов хотели бы 25% россиян, свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга "Ромир", остальных устраивает их внешность, и "ложиться под нож" пластического хирурга они не собираются.

2% планируют визит к хирургу в ближайший год, 8% - "хотели бы воспользоваться" услугами пластического хирурга.

Желание посетить "доктора красоты" чаще всего выражают женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Как сообщает ria.ru, доля тех, кто запланировал визит к хирургу в ближайший год, выше всего в группах респондентов 18-25 лет и 40-60 лет.

Половина респондентов готовы платить ежегодно за пластические операции до 50 тысяч рублей, 23% - от 50 до 100 тысяч рублей, 10% - более 100 тысяч рублей.

В опросе, который проводился в августе 2011 года, приняли участие 1,5 тысячи жителей городов России с населением выше 100 тысяч человек, из восьми федеральных округов России, в возрасте от 18 лет и старше.