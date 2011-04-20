В прошедшем сезоне в Белоруссии от гриппа было привито 22% населения, на пресс-конференции в Минске 19 апреля заявила главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Беларусь по детским инфекционный болезням Вероника Шиманович.
По ее словам, данный показатель стал одним из случших на постсоветском пространстве, и в достаточной степени удивил участников недавно состоявшегося в Санкт-Петербурге Конгресса профильных врачей (бывшего СССР- ред.) Помогли в достижении данного показателя и отдельныепредприятия, которые, в частности, сами закупали вакцину с целью
"сохранения трудодней",- отметила белорусский чиновник.
Благодаря столь массовой прививочной кампании в стране эпидемия гриппа в Белоруссии носила не очень активный характер (по сравнению с предыдущими годами- ред.), хотя пик всё равно был. В период пика ежедневно в стране ежедневно заболевало 18 тысяч человек.