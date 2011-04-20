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20 апреля 2011, 12:49 [ «Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

В прошедшем сезоне в Белоруссии от гриппа было привито 22% населения, на пресс-конференции в Минске 19 апреля заявила главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Беларусь по детским инфекционный болезням Вероника Шиманович.

По ее словам, данный показатель стал одним из случших на постсоветском пространстве, и в достаточной степени удивил участников недавно состоявшегося в Санкт-Петербурге Конгресса профильных врачей (бывшего СССР- ред.) Помогли в достижении данного показателя и отдельныепредприятия, которые, в частности, сами закупали вакцину с целью

"сохранения трудодней",- отметила белорусский чиновник.

Благодаря столь массовой прививочной кампании в стране эпидемия гриппа в Белоруссии носила не очень активный характер (по сравнению с предыдущими годами- ред.), хотя пик всё равно был. В период пика ежедневно в стране ежедневно заболевало 18 тысяч человек.