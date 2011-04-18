Минздравсоцразвития: Доктор Рошаль разрушил все, что мы делаем

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18 апреля 2011, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Жалобу на директора московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля написали сотрудники министерства здравоохранения и социального развития премьер-министру РФ Владимиру Путину.

В открытом письме они утверждают, что выступление Рошаля на Всероссийском форуме медработников подорвало веру в дело, которому они отдают «всю свою жизнь».

«Вы как никто другой знаете, как мы преданы своему делу, служению сохранения здоровья наших граждан. Мы делаем все возможное и даже невозможное относительно сроков исполнения, доступности восприятия материала и полноты документов», - уверяют авторы письма.

«Если его выступление было призвано разрушить все, что мы делаем, подвергнуть сомнению, поставить в тупик наше дело, которому мы посвящаем все время, то он этого добился», - утверждает письмо.

В конце обращения сотрудники Минздравсоцразвития попросили Путина уберечь честь и достоинство ведомства от подобных выступлений, «по сути не несущих за собой ничего конструктивного».

На Форуме медработников, проходившем 13-14 апреля, Рошаль подверг критике ряд инициатив министерства, в частности, заявил, что «в Минздравсоцразвития нет ни одного опытного организатора здравоохранения», напоминает bfm.ru.