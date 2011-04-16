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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Популярное обезболивающее с ноября будут продавать только по рецепту

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Введение рецептурного отпуска для кодеиносодержащих препаратов - таких, как пенталгин, солпадеин и коделак – отсрочили еще на полгода. До 1 ноября россияне смогут без рецепта приобрести популярные лекарства.

«Скорее всего, введение рецептурного отпуска будет перенесено на 1 ноября», - сообщил журналистам представитель кабинета министров.

«Очень многие россияне, это и взрослые, и дети, пользуются такими препаратами. Поэтому просто так, без обсуждения с простыми пациентами, такую меру вводить нельзя», - пояснил он.

Ранее предполагалось, что кодеиносодержащие лекарства будут продаваться в аптеках только по рецепту врача уже с 1 мая.

ГИ

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