Популярное обезболивающее с ноября будут продавать только по рецепту

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16 апреля 2011, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Введение рецептурного отпуска для кодеиносодержащих препаратов - таких, как пенталгин, солпадеин и коделак – отсрочили еще на полгода. До 1 ноября россияне смогут без рецепта приобрести популярные лекарства.



«Скорее всего, введение рецептурного отпуска будет перенесено на 1 ноября», - сообщил журналистам представитель кабинета министров.



«Очень многие россияне, это и взрослые, и дети, пользуются такими препаратами. Поэтому просто так, без обсуждения с простыми пациентами, такую меру вводить нельзя», - пояснил он.



Ранее предполагалось, что кодеиносодержащие лекарства будут продаваться в аптеках только по рецепту врача уже с 1 мая.