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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Ученые нашли ген, отвечающий за восстановление нервов

14 апреля 2011, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

За быстрое восстановление нервов после травм и болезней отвечает определенный ген, к такому выводу пришли ученые. Это открытие поможет в разработке индивидуальных процедур, ускоряющих восстановительные процессы.

Исследователи также считают, что данное открытие поможет лучше понять заболевания нервов, таких как болезнь двигательного нейрона.

Ранее исследователи сообщали, что ген, под названием аполипопротеин Е, контролирует восстановление нервных клеток в мозге людей, пострадавших от инсульта и во время болезни Альцгеймера, сообщает MIGnews. Однако последние исследования продемонстрировали, что одна из форм гена замедляет восстановление нервных клеток, находящихся за пределами спинного и головного мозга.

ГИ

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