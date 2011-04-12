Московские врачи заявили о сокращении их зарплат на четверть

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12 апреля 2011, 16:35 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" врач одной из больниц Москвы сообщил, что зарплаты врачей в московских больницах сократились на четверть.



По словам врача, сокращению подвергаются не базовые ставки, а дополнительные выплаты: проценты за увеличение объема работ, за сложность и напряженность труда, за работу в ночное время. "Надбавки уменьшены в большинстве медицинских заведений города на треть-четверть", - отметил доктор, добавив далее, что руководство больниц объясняет сокращения зарплат изменениями условий финансирования лечебных учреждений, в частности, прекращением дотаций со стороны департамента здравоохранения Москвы.