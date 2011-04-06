Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Есть всего несколько продуктов, помогающих побороть весеннюю депрессию

6 апреля 2011, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Есть всего несколько продуктов, помогающих побороть весеннюю депрессию

Медики и психотерапевты однажды объединились и выявили с помощью опытов, что то, что мы едим очень влияет на сезонные "недомогания души", а точнее - на депрессию. Оказалось, не она нами, а мы ею можем управлять.
На дворе весна, а в душе неспокойно, хочется спать и солнечные лучи не балуют? У вас типичная весенняя депрессия. Она не страшна, может пройти и сама, если вы ходите в спортзал, бассейн, баню, на свидания с любимыми, можете позволить себе купить новую машину... Но если хотите избавиться от нее легкими и доступными способами, употребляйте всего несколько продуктов в день, и через неделю почувствуете результат. Итак, нужно кушать продукты, содержащие йод, - цветную и морскую капусту, морскую рыбу, свежие овощи и зелень - особенно петрушку, сельдерей, лук-порей, чеснок, орехи, черный шоколад, курагу, фрукты - особенно бананы, апельсины и другие цитрусовые. Приправляйте пищу
восточными пряностями - добавляйте их в салаты и десерты, и жизнь наладится!

ЕС

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…

//новости ан

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

//новости ан

//новости ан