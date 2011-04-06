Есть всего несколько продуктов, помогающих побороть весеннюю депрессию

//Здоровье

6 апреля 2011, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Медики и психотерапевты однажды объединились и выявили с помощью опытов, что то, что мы едим очень влияет на сезонные "недомогания души", а точнее - на депрессию. Оказалось, не она нами, а мы ею можем управлять.

На дворе весна, а в душе неспокойно, хочется спать и солнечные лучи не балуют? У вас типичная весенняя депрессия. Она не страшна, может пройти и сама, если вы ходите в спортзал, бассейн, баню, на свидания с любимыми, можете позволить себе купить новую машину... Но если хотите избавиться от нее легкими и доступными способами, употребляйте всего несколько продуктов в день, и через неделю почувствуете результат. Итак, нужно кушать продукты, содержащие йод, - цветную и морскую капусту, морскую рыбу, свежие овощи и зелень - особенно петрушку, сельдерей, лук-порей, чеснок, орехи, черный шоколад, курагу, фрукты - особенно бананы, апельсины и другие цитрусовые. Приправляйте пищу

восточными пряностями - добавляйте их в салаты и десерты, и жизнь наладится!