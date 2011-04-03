Смеяться надо три раза за два часа – рекомендации врачей
3 апреля 2011, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
Каждый взрыв смеха снимает излишнее напряжение сердечно-сосудистой системы на 45 минут, улучшая тем самым кровообращение и эластичность сосудов, утверждает Общество сердечно-сосудистых хирургов США.
Врачи, проводившие исследование, констатируют, что смех понижает уровень гормонов стресса - кортизола и эпиноприла, - усиливая фон гормонов, отвечающих за иммунитет. Взрыв здорового смеха повышает присутствие эндорфинов, которые естественным путем вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль и улучшать эмоциональное состояние.