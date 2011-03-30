Электронные сигареты не могут оказать реальную помощь желающим бросить курить, заявил глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.



"Это спорная вещь, которая не приносит очевидного результата, но является достаточно раскрученным бизнесом", - цитирует Онищенко Интерфакс. Ранее глава Роспотребнадзора поддержал планы московских властей запретить курить в подъездах и предложил запретить курение на остановках.



Электронная сигарета — имитирующее процесс курения электронное устройство-ингалятор, производящее пар для вдыхания (в большинстве случаев содержащий никотин и ароматизаторы). Электронные сигареты были разработаны для замены обычной табачной продукции. Производятся в формфакторах сигарет, сигар и курительных трубок, встречаются также и иные модификации, совсем не похожие на стандартные принадлежности табакокурильщика — так называемые моды (от англ. modification).