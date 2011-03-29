На модернизацию здравоохранения Подмосковья выделят около 16 млрд рублей

Министр здравоохранения Московской области Владимир Семенов сообщил сегодня, что на модернизацию здравоохранения Подмосковья в 2011-2012 годах из федерального бюджета выделят около 16 миллиардов рублей.



На заседании правительства Московской области Владимир Семенов сказал: "Фондом обязательного медицинского страхования РФ будет выделено фонду обязательного медицинского страхования Московской области 7,769 миллиарда рублей в 2011 году и 7,953 миллиарда - в 2012 году".



В настоящее время проект уже согласован между Минздравсоцразвития РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и правительством Московской области, отметил глава здравоохранения региона и добавил, что из бюджета Подмосковья на эти цели также будет направлено 1,476 миллиарда рублей, передает РИА Новости.