В Америке женщина-психолог лечит пациентов, раздеваясь перед ними догола

Американка Сара Уайт, психолог по профессии, прибегла в работе с пациентами к революционному методу. В ответ на обнажение ими перед ней своей души она обнажает перед ними свое тело, сообщает «ЭГ».



Начинает прием 24-летняя Сара Уайт в элегантном деловом костюме. Пока клиент сидит в кресле и рассказывает о своих проблемах, Сара раздевается. Медленно снимает юбку, блузку, чулки. Потом снимает трусики и разводит ноги.



«Моя нагота побуждает пациентов быть максимально откровенными, что, как известно, является залогом успеха в психотерапии», - объясняет Сара. Часовой сеанс подобного лечения стоит 150 долларов. У Сары уже 30 постоянных клиентов, треть из которых - женщины. Коллеги признают практику Сары эффективной. Ее примеру готовы последовать еще несколько женщин-психоаналитиков.