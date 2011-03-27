Сравнительно умеренный стресс может привести к долговременной инвалидности

Люди, зная опасности, которыми грозят стрессы, зачастую склонны недооценивать опасность стресса легкого: среди обывателей бытует мнение, что только сильный стресс несет в себе опасность для здоровья человека.

Даже легкий стресс может привести к инвалидности и длительной нетрудоспособности, уверяют ученые. В ходе исследования ученые изучили состояние здоровья более 17 тысяч работающих взрослых в возрасте до 64 лет. Все участники эксперимента были случайно выбраны из числа живущих в районе Стокгольма.



Исследование проводилось пять лет - в период с 2002 по 2007 год. Перед началом мониторинга добровольцы заполнили специальный вопросник, позволяющий оценить их психическое здоровье и уровень стресса. Известно, что позднее 649 человек из числа испытуемых начали получать пособие по инвалидности. Из них 203 вследствие ухудшения психического здоровья, а остальные - по причинам появившегося физического недомогания.



Люди, имевшие в начале исследования более высокий уровень стресса, получали инвалидность чаще. Но даже у тех, кто имел низкий уровень стресса, шансы заработать инвалидность были до 70% выше, чем обычно.

Среди людей, кому пришлось ограничить деятельность из-за психического недомогания, почти две трети случаев были обусловлены стрессом.