Ученые советуют сдирать шкуру с жареной курицы

В куриной коже и свиной шкурке содержится самый высокий уровень канцерогенов, который при быстром нагревании - на гриле или сковородке - усиливается в несколько раз, доказали исследователи канзасского университета.

Мясные продукты, приготовленные при низких температурах, например, колбаса типа пепперони, вяленое мясо или вяленые колбасы в смысле воздействия на организм канцерогенов более безопасны (если, конечно, производители не снабжают их щедрыми порциями консервантов и усилителей вкуса), отмечает профессор Скотт Смит.

Еще меньше возможность заболеть раком будет, если есть отварное или холоднокопченое мясо.