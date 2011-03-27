Ученые советуют сдирать шкуру с жареной курицы
27 марта 2011, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]
В куриной коже и свиной шкурке содержится самый высокий уровень канцерогенов, который при быстром нагревании - на гриле или сковородке - усиливается в несколько раз, доказали исследователи канзасского университета.
Мясные продукты, приготовленные при низких температурах, например, колбаса типа пепперони, вяленое мясо или вяленые колбасы в смысле воздействия на организм канцерогенов более безопасны (если, конечно, производители не снабжают их щедрыми порциями консервантов и усилителей вкуса), отмечает профессор Скотт Смит.
Еще меньше возможность заболеть раком будет, если есть отварное или холоднокопченое мясо.