В России заканчивается грипп и нет лишней радиации, утешает Роспотребнадзор
26 марта 2011, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
К концу марта, несмотря на совсем не весеннюю погоду, эпидемия гриппа в России идет на спад, заявляет главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
"Мы отмечаем устойчивое снижение заболеваемости гриппом и ОРЗ в 56 субъектах РФ. Роста заболеваемости нет ни в одном из субъектов РФ", - заявил в субботу глава Роспотребнадзора Интерфаксу.
Кроме того, он отметил, что радиационная обстановка в России после аварии на АЭС в Японии «не ухудшилась».
«По данным лабораторных инструментальных исследований, на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане, Приморье и Хабаровском крае уровень мощности гамма-дозы излучения не превышает многолетних сложивших значений. Эти данные подтверждены исследованиями Росгидромета и МЧС", - сказал он.
Онищенко добавил, что Роспотребнадзор ведет контроль за пищевой продукцией, которая поступает в Россию. "Все исследования, которые мы провели, свидетельствуют, что никакой угрозы для питания россиян нет", - сказал глава Роспотребнадзора.
Ранее российская санитарная служба запретила ввоз пищевых продуктов из японских префектур Фукусима, Ибарака, Точига и Ганма. Также Роспотребнадзор запретил российским авиаперевозчикам заправляться водой в Токио.
Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.