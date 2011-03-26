В России заканчивается грипп и нет лишней радиации, утешает Роспотребнадзор

К концу марта, несмотря на совсем не весеннюю погоду, эпидемия гриппа в России идет на спад, заявляет главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Мы отмечаем устойчивое снижение заболеваемости гриппом и ОРЗ в 56 субъектах РФ. Роста заболеваемости нет ни в одном из субъектов РФ", - заявил в субботу глава Роспотребнадзора Интерфаксу.

Кроме того, он отметил, что радиационная обстановка в России после аварии на АЭС в Японии «не ухудшилась».

«По данным лабораторных инструментальных исследований, на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане, Приморье и Хабаровском крае уровень мощности гамма-дозы излучения не превышает многолетних сложивших значений. Эти данные подтверждены исследованиями Росгидромета и МЧС", - сказал он.

Онищенко добавил, что Роспотребнадзор ведет контроль за пищевой продукцией, которая поступает в Россию. "Все исследования, которые мы провели, свидетельствуют, что никакой угрозы для питания россиян нет", - сказал глава Роспотребнадзора.

Ранее российская санитарная служба запретила ввоз пищевых продуктов из японских префектур Фукусима, Ибарака, Точига и Ганма. Также Роспотребнадзор запретил российским авиаперевозчикам заправляться водой в Токио.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.