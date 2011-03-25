12 россиян, вернувшиеся из Японии, обратились в больницы с жалобами

В московские больницы с подозрением на радиозаражение обратились трое иностранцев и 12 россиян, которые вернулись из Японии. Все они жаловались на плохое самочувствие и отеки.

- На дозиметрическом контроле одежда у этих людей сильно фонила, были опасения, что сами они получили дозу облучения, - рассказали Life News в медклиниках. Дальнейшие исследования показали, что в организме у них радиация не превышает норму.

Все обратившиеся пациенты некоторое время они будут находиться под наблюдением врачей.