Японская радиация, обнаруженная в Европе, не представляет угрозы - ВОЗ

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Грегори Хартл заявил, что обнаруженная в странах Европы японская радиация, не представляет угрозы для общественного здоровья.



Сегодня на брифинге Грегори Хартл сказал: "Некоторые организации и учреждения сделали ряд заявлений, что они зафиксировали радиоактивные частицы, покинувшие Японию и достигшие Европу и другие регионы. Та радиация, что была зафиксирована, не представляет какой-либо угрозы общественному здоровью", - цитирует слова Г.Хартла ИТАР-ТАСС.



Напомним, накануне Эрих Вирт - руководитель измерительной станции на юге Германии, сообщил, что радиоактивные частицы с японской аварийной АЭС "Фукусима-1" были зафиксированы в среду в Центральной Европе, но излучение настолько мало, что его смогли определить только с помощью высокочувствительного оборудования.