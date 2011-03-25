Японская радиация, обнаруженная в Европе, не представляет угрозы - ВОЗ
25 марта 2011, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Грегори Хартл заявил, что обнаруженная в странах Европы японская радиация, не представляет угрозы для общественного здоровья.
Сегодня на брифинге Грегори Хартл сказал: "Некоторые организации и учреждения сделали ряд заявлений, что они зафиксировали радиоактивные частицы, покинувшие Японию и достигшие Европу и другие регионы. Та радиация, что была зафиксирована, не представляет какой-либо угрозы общественному здоровью", - цитирует слова Г.Хартла ИТАР-ТАСС.
Напомним, накануне Эрих Вирт - руководитель измерительной станции на юге Германии, сообщил, что радиоактивные частицы с японской аварийной АЭС "Фукусима-1" были зафиксированы в среду в Центральной Европе, но излучение настолько мало, что его смогли определить только с помощью высокочувствительного оборудования.