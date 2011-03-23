Врачи на Кубани вернули жизнь ребенку, передвинув ему сердце

Уникальная операция ценой в 50 тысяч евро проведена кубанскими врачами совершенно бесплатно. Медики спасли жизни 6-месячному ребенку, имплантировав искусственные бронхи.



Сердце мальчика неправильно располагалось в грудной клетке. Из-за этого его бронхи были пережаты и не могли нормально функционировать, сообщает ГТРК "Кубань". Чтобы заменить их, медикам пришлось сначала отодвинуть сердце, потом поставить его в правильное положение, а затем имплантировать искусственные бронхи.