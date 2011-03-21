Российские ученые разработали уникальную вакцину против радиации

Российские ученые Владикавказского научного центра РАН разработали уникальную противорадиационную вакцину, изобретением уже заинтересовались в Японии, передает радио "Маяк".



Руководитель отдела биотехнологий научного центра РАН Вячеслав Малиев сообщил, что работа над вакциной, которая ведется совместно с учеными НАСА, находится на завершающем этапе. По словам ученого, вакцина создана на основе выделенного из лимфы животных вещества, которое разрушает организм под воздействием радиации - радиотоксина. Вакцина способна снизить уровень радиационного излучения на живой организм или совсем предотвратить его облучение, выработав в организме иммунитет, то есть в организме вырабатываются антитела к лучевому антигену. Аналогов такого препарата нет в мире.



Ученый подчеркнул, если бы прививки новой вакцины были сделаны ликвидаторам аварии в Чернобыле, то после взрыва реактора, возможно, вообще никто бы не погиб.



Вячеслав Малиев отметил, что испытания вакцины уже проводились - и на животных, и на человеческих клетках. Результаты доказали действенность препарата, который "можно улучшать, эффект усиливать, и не только в связи с радиацией".