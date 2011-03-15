Прослушивание громкой музыки в плеере может исказить восприятие звука

Врачи Национального японского института физиологических наук и немецкого Университета Мюнстера в ходе исследований пришли к выводу, что громкая музыка, прослушиваемая через наушники в шумной обстановке, приводит к возникновению необратимых нейрофизиологических изменений.

Причина изменений искажение ясных звуков, ученые отсечают, что данное искажение может быть не всегда заметным, если порог слышимости остается нормальным.



Ученые исследовали ответ мозга на звук, используя магнитоэнцефалографию: этот метод позволяет измерять и визуализировать магнитные поля, возникающие вследствие электрической активности мозга.

В итоге выяснилось, что люди, слушавшие громкую музыку, испытывали трудности, когда требовалось отделить основной звук от фоновых шумов.