Ученые пришли к выводу, что небольшие порции красного вина снижают риск развития диабета. По словам специалистов, темный виноград содержит много полифенолов.

По данным исследователей, употребление нескольких бокалов в неделю может снизить риск развития диабета второго типа.

При этом крайне не рекомендуется перебирать с "оздоровлением", ведь увеличение дозы служит фактором повышения опасности заболеть диабетом.