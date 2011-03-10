Онищенко: Второй волны гриппа в России весной не будет

Повышенной заболеваемости гриппом в России весной не будет. Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.



При этом, по словам Онищенко, возможны отдельные вспышки в регионах. В настоящее время в России в общем объеме простудных заболеваний доминируют свиной грипп и грипп "Б". "Для того, чтобы пошла вторая волна заболеваемости, должен внезапно появиться новый штамм гриппа. Сейчас данных о появлении нового штамма нет. И его появление на практике маловероятно", - цитирует Онищенко "Интерфакс".