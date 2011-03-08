Ученые: Яблоки увеличивают продолжительность жизни на 10%

Ученые доказали пользу яблок, этот фрукт увеличивает продолжительность жизни на 10%. Яблоки - одно из самых эффективных средств в борьбе за сохранение молодости организма.



Профессор Чжэнь Ю Чен из Китая утверждает, что главная причина старения человека – свободные радикалы, вызывающие повреждение клеток и провоцирующие многие заболевания. Яблоки насыщены антиоксидантами, а также витаминами, помогающими укрепить иммунную систему организма.