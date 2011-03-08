Ученые: Яблоки увеличивают продолжительность жизни на 10%
8 марта 2011, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые доказали пользу яблок, этот фрукт увеличивает продолжительность жизни на 10%. Яблоки - одно из самых эффективных средств в борьбе за сохранение молодости организма.
Профессор Чжэнь Ю Чен из Китая утверждает, что главная причина старения человека – свободные радикалы, вызывающие повреждение клеток и провоцирующие многие заболевания. Яблоки насыщены антиоксидантами, а также витаминами, помогающими укрепить иммунную систему организма.