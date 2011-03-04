Врачи: Обезболивающие средства влияют на потенцию

Уролог Джозеф Глисон из медицинского центра Kaiser Permanente, провел эксперимент при участии 81000 мужчин в возрасте от 45 до 69 и доказал, что обезболивающие лекарства могут вызывать импотенцию.

Глисон выявил, что мужчины, принимающие препараты вроде аспирина, ибупрофена и Celebrex, на 38% чаще имеют диагноз "эректильная дисфункция" по сравнению с теми, кто именно эти лекарства не пьет. По мнению Глисона, подобные препараты блокируют гормоны, отвечающие за эрекцию.



64% из добровольцев, которые принимали много обезболивающих таблеток, сообщили о полном отсутствии эрекции. С этой же проблемой столкнулись лишь 36% мужчин, которые не так часто пили лекарства.